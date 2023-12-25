الامارات | 762 مظلة جديدة لركاب المواصلات العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 762 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزعة على مواقع حيوية عدة في الإمارة. وتتميز المظلات بتصميمها العصري، الذي يدمج بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية، لتخدم التصميم المعماري وتكون جزءاً منه، ويظهر الوجه الحضاري لإمارة دبي مدينةً مثاليةً للعيش الآمن والمستقر.

وتوقّعت الهيئة استكمال تنفيذ جميع المظلات عام 2025، وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، فيما تدرس الهيئة حالياً تنفيذ مظلات عدة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تجري بالتعاون مع إحدى الشركات تجربة تنفيذ المظلات.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: إن تنفيذ مظلات الحافلات يأتي في إطار السعي المستمر للهيئة، لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، مشيراً إلى أن تصميم المظلات الجديدة مطابق لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وسعياً من الهيئة نحو خدمة وإسعاد هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف: «مشروع المظلات الجديدة واحد من مشاريع الهيئة الحيوية التي تظهر جمالية إمارة دبي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية، المتمثلة في رفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل بإمارة دبي، مشيراً إلى أنه روعي في اختيار المواقع، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، إضافة إلى توفر البنية التحتية والمساحة الكافية ضمن حرم الطريق».

وأكد الطاير استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطويرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسّع العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم خدمة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء.

4 نماذج

جرى تصنيف مظلات الحافلات في أربعة مستويات، وذلك بناء على عدد مستخدمي كل موقف، وهي: موقف رئيس بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب بمعدل استخدام 100 راكب يومياً، وجرى تخصيص جزء من مساحة المظلة بحيث يكون مكيفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، إضافة إلى توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهم الركاب.

التصميم يظهر حداثة دبي مدينة مثالية للعيش الآمن والمستقر.

دراسة تنفيذ بعض المظلات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.