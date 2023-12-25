الامارات | محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله."
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