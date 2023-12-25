محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (62) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة المؤسسة كلاً من: مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميّز والريادة، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وممثلين عن: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بواقع ممثل واحد عن كل من الجهات المذكورة، والذين يتم تسميتهم من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ويُلغى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. ويُعمل بالمرسوم رقم (62) لسنة 2023 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

