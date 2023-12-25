الامارات | حمدان بن محمد: من دبي.. نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المحتفلين في عيد الميلاد المجيد.

ودوّن سموه عبر منصة "إكس": من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع.