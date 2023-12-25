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الامارات | حمدان بن محمد: من دبي.. نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المحتفلين في عيد الميلاد المجيد.

ودوّن سموه عبر منصة "إكس": من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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