الامارات | حمدان بن محمد: من دبي.. نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: من دبي.. نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المحتفلين في عيد الميلاد المجيد.
ودوّن سموه عبر منصة "إكس": من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع.
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