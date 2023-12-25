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الامارات | حمدان بن محمد يلتقي عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين ويؤكد: تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة.. سرّ قوّة دبي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم الاثنين، عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.

وأكد سموه: تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم … نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم … ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها … نحن من الناس ونعمل للناس … ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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