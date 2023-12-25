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تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م في حكومة عجمان؛ إذ تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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