تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م في حكومة عجمان؛ إذ تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.