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حمدان بن محمد يلتقي عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد

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ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين … ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.

وأضاف سموه:" تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم … نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم".

وأكد سموه: "ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها … نحن من الناس ونعمل للناس … ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها".وفق الحساب الرسمي لسموه في منصة إكس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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