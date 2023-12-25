حديقة الحيوانات بالعين تستقبل الزائر رقم 10 مليون باحتفال خاص

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت حديقة الحيوانات بالعين اليوم الإثنين، بالزائرة رقم 10 مليون وعائلتها في استقبال حافل شاركت فيه رئيسة وحدة خدمة كبار الزوار في الحديقة، السيدة نورة عبد الزراق الخميري.

وقدمت الحديقة للزائرة الفائزة جائزة تمثلت في منح العضوية السنوية لها ولعائلتها وجولة فارهة عبر خدمة المها الملكية وسفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.

وتقدم سعادة غانم مبارك الهاجري، مديرعام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، بالشكر الجزيل للزائرة التي جاءت زيارتها هي وعائلتها تتويجاً لإنجازات الحديقة السياحية والبيئية وجهودها في نشر ثقافة صون الطبيعة واستقطاب الملايين من الجماهير على اختلاف فئاتهم المجتمعية والمؤسسية، مقدماً شكره أيضاً لجميع الزوار والشركاء الذين ساندوا الحديقة بزياراتهم وشراكاتهم على مدار سنوات، فكانوا داعماً قوياً لنجاحها وإبرازها على خريطة السياحة العالمية.

من جانبها عبرت الزائرة سارة علي النعيمي وعائلتها عن فرحتهم وفخرهم بلقب "الزائر 10 مليون" مؤكدين أن حديقة الحيوانات بالعين تشكل ارتباطاً قوياً مع الزوار منذ طفولتهم وليست مجرد مكان للترفيه، مشيدين بدورها في دعم وحماية الحياة البرية. وكانت الحديقة أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها تنتظر الزائر رقم 10 مليون للاحتفال بزيارته المميزة وإهدائه عضوية سنوية تخوله الدخول مجاناً إلى الحديقة ومرافقها والاستمتاع بالتجارب والخدمات والمغامرات المتجددة.

جدير بالذكر أن تمييز الزائر رقم 10 مليون جاء نتيجة إحصائية محددة امتدت من عام 2010 إلى منتصف العام الجاري 2023؛ شهد الزوار خلالها تجارب وخدمات مميزة أخذت في النمو والتطور عاماً تلو الآخر وأسهموا بحضورهم في نشر ثقافة حماية البيئة واستدامة المستقبل.