الامارات | "موارد عجمان" تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد عجمان" تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.
وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفر الصحة والعافية.
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