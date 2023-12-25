اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "موارد عجمان" تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية

0 نشر
مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد عجمان" تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفر الصحة والعافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا