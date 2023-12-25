الامارات | "موارد عجمان" تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفر الصحة والعافية.