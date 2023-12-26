الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على منصة «إكس»: «تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تغريدة على منصة «إكس»: «نهنئ جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم.. تمنياتنا أن يسود السلام والأمان والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة «إكس»: «من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: «مع احتفالات العالم بأعياد الميلاد، نهنّئ المحتفلين بالأعياد، متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة».

محمد بن زايد:

• أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة.

محمد بن راشد:

• تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة.

منصور بن زايد:

• تمنياتنا أن يسود السلام والأمان والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة.

حمدان بن محمد:

• من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.

مكتوم بن محمد:

• نهنّئ المحتفلين بالأعياد متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة.