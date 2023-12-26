الامارات | «بريد الإمارات» تطلق طوابع مصممة بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن إطلاق الإصدار الأول من طوابع يوم الاتحاد الثاني والخمسين، المصممة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، في فعالية نظمتها بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، وضمن إصدار يجسّد جهود المجموعة الرامية إلى دمج الابتكارات التكنولوجية بالتراث الثقافي الغني للدولة. وتولّى قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تصميم الطوابع التذكارية، لتمثل لوحات رقمية تحمل أبرز معالم الدولة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، إلى جانب رموز تعكس الالتزام بالاستدامة في الدولة.

وأكد عمر سلطان العلماء أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهج التحول الرقمي الشامل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز ريادة الدولة وموقعها العالمي المتقدم في تبني وتطوير وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة أهدافها المستقبلية وجودة حياة مجتمعها.