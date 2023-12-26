الامارات | «وادي هب».. شغف المغامرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجذب أنشطة منطقة «وادي هب»، اهتمام جميع الزوّار الباحثين عن شغف المغامرة بين المسارات المعلقة والأرجوحة الضخمة والتزحلق فوق الماء.

ويقدّم «وادي هب» تجارب ألعاب عدة، حيث يستطيع الزوار الاستمتاع بالتزحلق بثلاثة ارتفاعات مختلفة وهي ستة أمتار، ثمانية أمتار، و12 متراً لينتهي بهم المطاف بالقفز في الماء وفق أعلى معايير الأمان.

وتوفر المنطقة تجارب مختلفة للرماية بالقوس ورمي الفؤوس وهي الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث تُدار من قبل خبراء مسؤولين عن تدريب الضيوف على السلامة والدقة إذ تزن الفأس 680 غراماً، كما توفر منطقة للدراجات الصغيرة للأطفال بمسار مخصص.

وافتتحت المطاعم الشهيرة أفرعاً لها في حتا خلال مهرجان «شتانا في حتا»، وتتضمن عربات الطعام «هوم بيكري» و«سادل» وفرع «GOAT» في «حتا وادي هب»، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من زوار المنطقة منذ انطلاقها في أول يوم من المهرجان، إضافة إلى اختيارات متنوّعة من الأطعمة والمشروبات الشعبية.

ويمكن للزوّار المبيت خلال خيارات السكن المتنوّعة التي تقدمها المنطقة، إذ توفر حتا لزوارها العديد من خيارات السكن التي تتميز بخصوصيتها العالية وإطلالاتها المختلفة على الجبال وبين البحيرات في أحضان الطبيعة كالكرافانات، والفلل ذات التصاميم العصرية، والمزارع والاستراحات، وتوجد في «حتا وادي هب» بالتحديد خيارات مختلفة للمبيت، أبرزها «مقطورات سدر تريلرز» و«أكواخ دماني لودجز»، إضافة إلى وجود تسهيلات تمكّن الزوّار من الاستمتاع بتجربة الشواء في طبيعة حتا الرائعة.