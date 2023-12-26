الامارات | تحقيق حلم نوف ببناء مسجد في منطقة نائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تحقيق أمنية الطفلة نوف في بناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن وتأمين شبكة مياه نظيفة في جمهورية قيرغيزستان بمحافظة جلال آباد - منطقة نوكن.

وقال المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، صالح زاهر المزروعي: «نحرص في المؤسسة على تقديم المساعدات لمختلف شرائح المجتمع في الإمارات، ونولي اهتماماً كبيراً لفئات الأطفال. ويُسعدنا أن نتمكّن من المُساهمة في تحقيق أمنية نوف، والتي تجاوزت جميع توقعاتنا. ونشكر نوف على هذه الأمنية الرائعة، كما نشكر عائلتها الكريمة التي زرعت في أبنائها حبّ الخير والأخوة الإنسانية».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي: «نهدف في المؤسسة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم. عندما التقينا نوف وجدنا أمامنا طفلة مليئة بالحيوية والفرح، وكانت المفاجأة أنها لا تتمنى الحصول على شيء لنفسها، بل فضّلت أن تكون أمنيتها مُهداة للأفراد المُحتاجين في الدول الفقيرة».

وأضاف: «تمنت نوف بناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن وتأمين مياه الشرب النظيفة في إحدى المدن الفقيرة، ومن هذا المنطلق قمنا بحملة جمع تبرّعات لتحقيق أمنيتها. ونتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان إلى شركاء الخير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فبمُساهمتهم الكريمة تمكّنا من تحويل هذه الأمنية إلى حقيقة واقعة في مدينة قيرغيزستان».

بدورها قالت نوف الكندي: «لا يمكنني وصف مشاعري بعد تحقيق أمنيتي على أرض الواقع. لقد شعرت بأنني أطير فرحاً بعد مُشاهدة السعادة والفرحة تُضيء وجوه الجميع كباراً وصغاراً بعد حصولهم على المسجد والمدرسة والاستمتاع بشرب المياه النظيفة. سعادتي لا توصف بعد تمكّني من صنع فارق في حياة أهالي القرية، وأن أكون سبباً في تحسين حياتهم وإسعادهم».