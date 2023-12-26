دورة تدريبية لممرضي وممرضات الصحة المدرسية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت مجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، دورة تدريبية لممرضي وممرضات الصحة المدرسية العاملين لدى المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي للعام الدراسي 2023-2024، في إطار دعم وتمكين الكوادر الطبية المشاركة في برنامج الفحوص المدرسية لطلاب المدارس والذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة.

وركزت الدورة التدريبية على تزويد الممرضين والممرضات بأحدث المعلومات الطبية والمهارات السريرية الضرورية لعملهم في المدارس الحكومية ضمن الإمارة، إلى جانب تعزيز تطبيق المعايير الخاصة بالفحوص المدرسية والارتقاء بالصحة العامة للطلاب، واستمرت الدورة لمدة سبعة أيام، بحضور ما يزيد على 300 ممرض وممرضة، في أبوظبي والعين والظفرة.

ونظمت إدارة الصحة المدرسية ضمن الخدمات العلاجية الخارجية، بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، الدورة التدريبية المعتمدة من جانب دائرة الصحة - أبوظبي بواقع 30 ساعة تعليم مستمر.

وشملت الدورة التدريبية ورش عمل حول برنامج الفحوص المدرسية السنوية والشاملة وسياسات ومهارات الصحة المدرسية، وقدمت تحديثات حول سن إعطاء اللقاحات، ورعاية الطلاب المرضى الذين يعانون الأمراض المزمنة، مثل السكري والصرع والربو، ومهارات الإنعاش القلبي والرئوي، والعلاج بالأكسجين، وتقييم الصحة النفسية والكشف المبكر عن الاكتئاب، والتعامل مع إدمان التدخين في المدارس، وغيرها من المواضيع.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: نولي لدى الخدمات العلاجية الخارجية الأولوية للتعليم المستمر لممرضي وممرضات الصحة المدرسية، بما يضمن قدرتهم على تقديم خدمات عالية الجودة لكل فئات مجتمع المدارس، خاصة طلبة المدارس الحكومية في أبوظبي. ونحدّث كل عام دورتنا التدريبية بهدف تحسين كفاءات ممرضينا وممرضاتنا ومواكبة كل التطورات ضمن التزامنا برعاية الطلبة. كما تجسّد الدورة التدريبية السنوية حرص «بيور هيلث» والخدمات العلاجية الخارجية على الارتقاء بالمهارات والتطوير المهني للعاملين لديها.

وفي إطار تلك المبادرة، تم تدريب جميع ممرضي وممرضات الصحة المدرسية ضمن مجموعات صغيرة بإشراف «مسؤولي التمريض» التابعين لإدارة الصحة المدرسية في أبوظبي. كما تم تدريب جميع مسؤولي التمريض في إطار نموذج يهدف إلى «تدريب المدربين».

من جانبها، أضافت الدكتورة أمنيات الهاجري - المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: إننا نولي الأهمية القصوى لدعم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج الفحوص المدرسية لطلاب المدارس لما يعود به من تمكين الكوادر الطبية للمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعاً بين فئة الطلاب، وتقديم فرص التدخلات العلاجية للحد من المضاعفات، والارتقاء بصحة أبنائنا الطلبة.