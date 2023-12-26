الامارات | بلدية أبوظبي: إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.

وقالت البلدية في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "جمهورنا الكريم ،،،

نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي (إصدار و تجديد) وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر."