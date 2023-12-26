الامارات | بلدية أبوظبي: إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي: إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.
وقالت البلدية في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "جمهورنا الكريم ،،،
نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي (إصدار و تجديد) وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر."
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