اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بلدية أبوظبي: إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي: إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم إيقاف خدمتي "إصدار و تجديد" وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.

وقالت البلدية في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "جمهورنا الكريم ،،،
 نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي (إصدار و تجديد) وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا