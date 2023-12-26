الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر غرباً.

و وضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً خاصة غرباً يصبح متوسطاً تدريجياً مساءً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 03:13 والجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 23:01 و الجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:50.