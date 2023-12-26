الامارات | أحمد بن محمد يعتمد استراتيجية إعلام دبي بـ 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام عبر منصة "إكس": خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، اعتمدنا استراتيجية إعلام دبي وأهدافها التطويرية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء بهدف تعزيز تنافسية إعلام دبي وفق أفضل المعايير العالمية، ومضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع ... نعمل في المجلس وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام ومركزاً لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات مع التركيز بشكل كبير على الكوادر الإماراتية ودعم المواهب الوطنية في هذا المجال، وعازمون على إحداث نقلات نوعية في إعلامنا.