حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ظهر اليوم، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا.كما أدى الصلاة أنجال الفقيد؛ سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والشيخ عبدالله بن أحمد المعلا والشيخ سعيد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن أحمد المعلا والشيخ ابراهيم بن أحمد المعلا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد ،والمواطنين، والمقيمين.

ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيوخ والمسؤولون والمشيعون إلى مقبرة أم القيوين ليوارى جثمان الفقيد الثرى سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وتقبل التعازي في وفاة الفقيد في قاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين .