الامارات | حصيلة اليوم الـ51 من "الفارس الشهم 3".. 9209 أطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ51، 9 آلاف و209 أطنان حتى مساء اليوم الثلاثاء توزعت بين سفينة شحن و124 طائرة إغاثة و121 شاحنة نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 1011 مصاباً من بينهم 338 تم استقبالهم في الدولة و673 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 3 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 600 ألف جالون يومياً.