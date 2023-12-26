جامعة الإمارات تنضم إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

ابوظبي - سيف اليزيد - انضمت جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) كعضو مشارك، في خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها على الساحة الأكاديمية العالمية.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة على أن "انضمام جامعة الإمارات إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي تعد من أهم جمعيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالعالم، يعكس التزامها القوي باستمرارية تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل فرص دمج وتوظيف الخريجين ".

وأضاف "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية تشجع على التعاون والتبادل الثقافي مع الجامعات الأخرى للمساهمة في التنمية اللغوية، وسنعمل مع شركائنا في الوكالة على تعزيز فرص التعليم والبحث لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس، متطلعين إلى تحقيق نجاحات كبيرة في هذا السياق، وفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي والتطوير البحثي، مما يعزز من مكانة جامعة الإمارات كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.".

ومن جهتها أشارت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، إلى أن الانضمام إلى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية يعتبر وسيلة مثالية لتعزيز الدور الأكاديمي للغة الفرنسية وتطوير الموارد التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس، لا سيما وأن هذه الخطوة توفر فرصة فريدة للتعاون في مجالات متنوعة مثل الفضاء، والطب، والتكنولوجيا، والبيئة والاستدامة، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الطلبة والباحثين، ويساهم في تعزيز الفهم المتبادل للثقافات بين جامعة الإمارات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في الفضاء الفرنكوفوني.