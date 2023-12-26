شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ، كما ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية
ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ، كما ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام