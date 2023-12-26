الامارات | «يازار».. كوفي وساحة لتعليم الفروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعرع الشاب غدير بن سرور في بيئة محبة للخيل والفروسية، وعشق هواية ركوب الخيل، التي ورثها عن والده وعمه، وجاءت فكرة افتتاح كوفي «يازار»، ليس لشرب كوب من القهوة وحسب، بل من أجل تثقيف وتوعية زوار الكوفي حول معرفة كل ما يتعلق بالخيل وبيئتها، خصوصاً حصان «يازار» الذي استلهم منه جميع أفكاره.

تنفيذ الفكرة

جاءت فكرة المشروع في عام 2016، بعد زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى منطقة حتّا، وتشجيع مشاريع الشباب المبتكرة، التي تنعكس ثمارها على التنمية المجتمعية والاقتصادية والسياحية، فقرر غدير تنفيذ فكرته على أرض الواقع، إذ تم افتتاح كوفي «يازار»، في فبراير عام 2023، والذي يجعل زواره يمتعون أنظارهم بالمناظر الجبلية، وركوب الخيل، والاسترخاء لشرب كوب من القهوة.

إسطبل الخيل

وقال غدير البالغ من العمر (34 عاماً): «عند زيارتك لكوفي (يازار)، الذي يقع في قلب منطقة حتّا، قرب (سد الخاطم) أحد المعالم السياحية، وعلى امتداد (وادي هب)، ومقابل كلمة (حتّا) المشهورة في أعلى قمة الجبل، يأخذك الخيال، كأنك تزور إسطبل الخيل، حيث تقضي وقتاً ممتعاً، يخلد في ذاكرتك صوراً جميلة لا تستطيع نسيانها، وعند دخولك يستقبلك موظف الكوفي مرتدياً ملابس خاصة بالفارس، تتكون من الخوذة والسترة الواقية والبنطال والحذاء الطويل، حاملاً عصاه، كما يمكن لزوار الكوفي، التقاط الصور التذكارية وهم يرتدون زي الفارس».

«رفسة الحصان»

وقال غدير: «إن ما يميز الكوفي، أنه يقدم مشروبات عدة (ساخنة وباردة) منها (رفسة الحصان) بمعنى ضربة الخيل، وهي نوع من أنواع القهوة الساخنة التي تتوافر في قائمة المشروبات، إلى جانب الحلويات مثل (الكوكيز)، وستشاهد عند شربك للقهوة، وجلوسك داخل الكوفي، الكثير من الصور الجدارية المعلقة والمرسومة بطريقة احترافية وإبداعية، تروي قصة الحصان (يازار)، إذ تثير الصور الكثير من التساؤلات من قبل الزوار القادمين لزيارة الكوفي والمعالم السياحية في منطقة حتا عن سبب تسمية الكوفي باسم (يازار) لتأتي الإجابة عن الأسئلة كافة من خلال تلك الرسومات».

متعة الأطفال

وللأطفال نصيب كبير في «يازار»، حيث يقضون وقتاً ممتعاً مع الحصان الصغير «بوني» الذي يبلغ من العمر سنة، حيث يتم إدخاله إلى داخل الكوفي، ويتجمع حوله الصغار للعب معه، وإعطائه وجبته المفضلة من «الكوكيز»، المحضر في الكوفي، وينال الحصان «بوني» شعبية كبيرة من قبل الأطفال والزوار من داخل الدولة وخارجها، ومن المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليم الفروسية

عند جلوسك خارج الكوفي وشرب قهوتك في الهواء الطلق، ستستمتع بمشاهدة «ساحة التدريب» التي يتم من خلالها التعلم على رياضة الفروسية، والاشتراك في الحصص الأسبوعية والشهرية، من خلال وجود مدرب مختص، كما يمكن لزوار الكوفي وسياح منطقة حتّا، الاستمتاع بركوب الخيل وإطعامها بين أحضان الطبيعة الساحرة لمنطقة حتّا. وسيشاهد الزوار مناظر جبلية خلابة مثل «قمة وادي النسور»، وهي أعلى قمة جبلية في مدينة دبي، كما يسمعون صهيل الخيول التي تمر بالقرب من الكوفي، وسيشاهدون هواة ومحبي ركوب الخيل الذين يتجولون بين جبال ومزارع منطقة حتّا، كما سيستمتع الزوار بالتقاط صور تذكارية معهم عند توقفهم لشرب قهوتهم من الكوفي، حيث تم تخصيص مواقف لأصحاب الخيول.

غدير بن سرور:

• زوار الكوفي يستطيعون ركوب الخيل وإطعامها بين أحضان الطبيعة الساحرة لمنطقة حتّا.

«يازار» وكتاب «قصتي»

استلهم غدير اسم «يازار» من كتاب «قصتي» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث رواها سموّه في أحد الفصول تحت عنوان «أعظم حصان.. قصة الجواد الأسطوري».