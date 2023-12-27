الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

أدى الانتهاء من صيانة وتطوير شارع بدر في عجمان من الجهة المؤدية إلى شارع النعيمية، إلى انسياب حركة السير، بعدما كان مستخدمو الطريق يلجأون إلى استخدام طرق بديلة.

وسطاء

اشتكى قارئ تلقيه مكالمات هاتفية بشكل متكرر من مجهولين، يدعون العمل وسطاء، ويعرضون عليه الاستثمار في مجالات المال والعقارات والأسهم، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات تكون أحياناً في أوقات غير مناسبة.

طرق

لاحظ سائقون بمنطقة العزرة في الشارقة التي تضم مجمعاً للمدارس الخاصة، قيام الجهات المعنية برصف بعض الطرق الداخلية الترابية، ما أسهم في الحد من تراكم الأتربة على الطرقات، وبالتالي الحد من التلوث البيئي.

صرافة

اشتكى متعامل مع أحد محال الصرافة، من التأخر في إرجاع مبلغ مالي إلى حسابه البنكي لأكثر من أسبوعين، كان حوّله إلى شخص آخر خارج الدولة، ثم اكتشف وجود خطأ في اسم الشخص المرسل إليه. متسائلاً عن السبب في تأخر إرجاع المبلغ كل هذه المدة.

بعوض

اشتكى سكان إحدى البنايات بمنطقة الراشدية (2) في عجمان من انتشار البعوض، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف الحملات الخاصة برش المنطقة بالمبيدات الحشرية المناسبة.

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