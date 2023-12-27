الامارات | 5 معايير لحصول موظفي حكومة دبي على مكافأة الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خمسة معايير لحصول موظفي الحكومة المدنيين على مكافأة الأداء التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتصرف قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والبرامج في الدائرة، إيمان بن خاتم، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة نور دبي، أمس، أن الدائرة اعتمدت خمسة معايير لحصول الموظف على المكافأة، تتمثل في صرفها وفق نتائج تقييم الأداء لعام 2022، وأن يكون الموظف من الموظفين المدنيين المؤهلين، وألا تقل مدة خدمته عن سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وألا يكون قد صدرت بحقه أي إجراءات تأديبية خلال آخر ستة أشهر من تاريخ الاعتماد، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء لا يقل عن الدرجة الثالثة (يفي بالتوقعات) فما فوق.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، بمبلغ 152 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتحديد قيمة المكافأة، أكدت بن خاتم مراعاة مستويات التقييم، وصرفها بناء على الراتب الأساسي للموظف، كما أكدت أن صرف المكافأة سيكون قبل نهاية العام الجاري.