تحت رعاية هزاع بن زايد.. «يومكس وسيمتكس» ينطلقان يناير المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية الشريك الاستراتيجي، معرضي يومكس للأنظمة غير المأهولة، وسيمتكس للمحاكاة والتدريب، في الفترة من 23 إلى 25 يناير، ومؤتمر «الارتفاع إلى آفاق جديدة» في 22 يناير المقبل

ويقام المعرضان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث سيجتمع صناع القرار والمبتكرون والخبراء من جميع أنحاء العالم للتعرف وتجربة أحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجالات الروبوتات والأنظمة غير المأهولة وقطاعات المحاكاة والتدريب.

وسيشكل مؤتمر «الارتفاع إلى آفاق جديدة: تأثير التكنولوجيات الجديدة في عصر النظم غير المأهولة المتطور»، الذي سيعقد يوم 22 يناير المقبل والذي يسبق المعرضين، حدثاً محورياً في صناعة الأنظمة غير المأهولة، كونه سيركز بشكل أساسي على المشاركة المتقدمة لتكنولوجيات النظم غير المأهولة والتنمية المتسارعة للقطاع مدفوعة باعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل.

ويوفر المؤتمر المتخصص لخبراء الصناعات الدفاعية الأمنية والأكاديميين والمؤسسات المدنية الفرصة للتعرف على الرؤى المستقبلة، وتقديم رؤية عامة شاملة حول كيفية تطور التقنيات الجديدة للأنظمة غير المأهولة وكيفية التعامل مع التقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطبيق برامج المحاكاة والتدريب لمواجهة التحديات العالمية.

ويشكل معرض يومكس 2024 إضافة جديدة ومبتكرة كونه يعد منصة فريدة لكل من الشركات المدنية والدفاعية لتلتقي مع الشركات المصنعة لتكنولوجيات الأنظمة غير المأهولة المتطورة والرائدة، حيث ستتاح الفرصة لهم لتقديم وعرض أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.

وتشهد الدورة الجديدة إطلاق منصة (يومكس التجارية) التي تشكل منصة مثالية ستساهم بلا شك في تعزيز صناعة الأنظمة غير المأهولة، كونها ستوفر للشركات المدنية والدفاعية عرض أحدث منتجاتها وخدماتها الجديدة والمبتكرة.

وستشهد الدورة السادسة لمعرضي (يومكس وسيمتكس 2024) إطلاق المنصة الجديدة الرائدة (الجيل الجديد من يومكس) والتي ستتيح للشركات الناشئة الفرصة للتواصل مع المهتمين والمعنيين بتلك القطاعات سريعة النمو والتطور، وبناء وتشكيل شراكات استراتيجية تعزز من فرص الابتكار والاستثمار في تكنولوجيات تلك الشركات، وهو ما يعكس مدى الانتشار العالمي الواسع والاهتمام بالأنظمة غير المأهولة سريعة التوسع وقطاعات المحاكاة، والتي تغطي الطائرات من دون طيار والمركبات غير المأهولة والروبوتات لاستخدامها في التطبيقات التجارية والدفاعية.

وينظر للدورة الجديدة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024 على أنها لن تساهم فقط في تعزيز الابتكار والتوسع الصناعي من خلال ربط التقنيات الناشئة بالمستثمرين والخبراء فحسب، بل أيضاً المساهمة في تعزيز النظام البيئي العالمي للأنظمة غير المأهولة، مما يعزز من فرص تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات المتبادلة بين المشاركين.

وستتاح أمام المشاركين من الخبراء والمتخصصين في معرضي يومكس وسيمتكس 2024 الفرصة لمتابعة العروض الحية والتفاعلية والمقرر تنظيمها في تلال سويحان يوم 24 يناير المقبل، هذا بالإضافة للعروض البرية والبحرية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى جانب عروض الأنظمة الجوية التقليدية وغير المأهولة الأرضية.

عروض

ستوفر تلك العروض الحية منصة مثالية لعروض أكثر شمولاً للتقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، مما يوفر تجربة حية للتعرف على قدرات تلك الأنظمة بشكل فعلي وقياس قدراتها.

وتعزز تلك الفعاليات الحية المصاحبة للمعرضين، ليس من جاذبية الحدث فحسب، بل ستفيد الصناعة والقائمين عليها بشكل كبير أيضاً من خلال توفير بيئة ملموسة وديناميكية للشركات لإظهار أحدث ابتكاراتها وللحضور لمشاهدة أحدث التقنيات غير المأهولة في مجموعة متنوعة من البيئات.