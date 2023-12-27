الامارات | شرطة الشارقة تمنع احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن منعها لكافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.

وناشدت شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه الشارقة.