مع اقتراب موسم الأعياد.. الأمن السيبراني يوجه نصائح وإرشادات لتفادي الهجمات السيبرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - مع اقتراب العام الجديد وموسم الأعياد.. دعا مجلس الأمن السيبراني جميع الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفعيل منظومة دفاعهم السيبراني واتباع التوجيهات الأمنية السيبرانية.

كما دعا إلى الحرص على تحديث البرامج الأمنية بانتظام لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية المختلفة.

وأوصى باليقظة واتباع الإرشادات خاصة في موسم العطلات حيث ينشط المخترقون السيبرانيون.

تحديث برامج التشغيل والتطبيقات.

استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة.

توخي الحذر عند فتح المرفقات أو الروابط في البريد الإلكتروني.

التحقق من صحة المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات شخصية.

استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج جدار الحماية.