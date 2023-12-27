غدا .. انخفاض في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 الثاني عند الساعة 03:54 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:35

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:33 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.