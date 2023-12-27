"مجلس الإمارات للعمل المناخي" يستعرض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد بشكل افتراضي حيث جرى استعراض الجهود الوطنية للطموح المناخي ومخرجات استضافة الدولة للمؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة.

وفي بداية كلمتها، أشارت معالي مريم المهيري إلى نجاح استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي دشنت من خلاله الدولة مرحلة جديدة في مسيرتها في مجال العمل المناخي محلياً وعالمياً، وقالت: "إن ما حققته الإمارات خلال المؤتمر كان انعكاساً لروح العمل والتعاون بين كل الجهات المعنية في الدولة، بما فيها القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي وكل أفراد المجتمع"مؤكدة أن الإمارات ماضية برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وقالت معاليها: "كان مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً فارقاً في جهود العالم لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها بالعديد من الجهود التي تمت لأول مرة وكان أبرزها إطلاق "اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي"، الذي جدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض.

واستطاع المؤتمر جمع قرابة (85) مليار دولار أمريكي لتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي في العالم. بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وجمع ما يقرب من (800) مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها وإتمام (11) تعهداَ وإعلاناَ حول مختلف المجالات المرتبطة بالعمل المناخي، والتي حظيت بتأييد واسع النطاق من عشرات الدول".

وتابعت معاليها: "كان COP28 خير ختام لهذا العام، ونأمل خلال الأعوام المقبلة بالبناء على نتائجه من أجل تعزيز مكانة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وبناء نموذج عالمي رائد للاستدامة في مختلف القطاعات الوطنية المستهدفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأن يكون هذا العمل المناخي فرصة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام والازدهار لشعب دولة الإمارات".

واستعرض الاجتماع المنجزات التي تحققت ومستجدات الإعلانات والتعهدات الصادرة في COP28، ومنها تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، وإعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي". واستعرض المجلس مستجدات العمل على عدد من المبادرات الوطنية والتي تم اعتمادها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات واجتماع مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2023 ومنها: استراتيجية الامارات للحياد المناخي 2050، وتقرير استراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات قيد الإنجاز كمشروع النظام الوطني للرصد والتحقق والابلاغ، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني. كما تضمن العرض مستجدات العمل في مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي، وتعهد الشركات المسؤولة مناخياً، وبرنامج سفراء المناخ، ومبادرة تدريب موظفي الخطوط الأمامية لمؤتمر الأطراف COP28.