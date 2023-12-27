تفاصيل الخطة المرورية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» في مقطع فيديو توضيحي، تفاصيل الخطة المرورية المتكاملة لضمان سلامة جميع المحتفلين وسهولة التنقّل خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2024.

محمد يوسف

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