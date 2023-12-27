الامارات | لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2024، واستحداث آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات يتم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.

كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، مزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

32 موقعاً

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي، أن 32 موقعاً في دبي يشهدون عروضاً بالألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلوواترز (جي بي ار)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها، مشيرة إلى أن الكادر البشري المخصص لتأمين الاحتفالات في دبي بلغ عدده، 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في بلو ووترز - قاعة المؤتمرات للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرص اللجنة على إخراج الحدث العالمي بما يليق بمكانة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الكبرى، بحضور سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وسعادة اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة اللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

55 جهة

من جهته، نوه اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وقال إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية عدة ونفذت جولات ميدانية تفقدية على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 32 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، بما يضمن تأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة.

وأضاف الغيثي أن اللجنة وضعت بعين الاعتبار أهمية تطوير منظومة التأمين في الإمارة بالتعاون مع الشركاء، والتي تتمثل في استحداث آلية جديدة تستند إلى تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات، في الشمال وتضم 8 مواقع للاحتفالات، وفي الوسط وتضم 15 موقعاً، وفي الغرب وتضم 14 موقعاً، إضافة إلى القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب 7 غرف عمليات متنقلة موزعة على مستوى الإمارة.

ودعا الغيثي الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة، والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً للازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، مؤكداً توفير عدد من خيام الإمداد وسط مدينة دبي، لتقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات للجمهور، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال المفقودين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات.

استعدادات هيئة الطرق والمواصلات

من جانبه، قال عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات في الهيئة، "تستعد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث العالمية والمحلية في دبي وشركة إعمار".

وأضاف: "ستتواجد فرق العمل ليلة رأس السنة، والممثلة بكل من: هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية بدبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة".

6 محاور رئيسية

وأشار آل علي، إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، موضحاً أن الخطة المرورية تستند إلى 6 محاور رئيسية، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضا الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين الذين يهدفون لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

الطرق ومواعيد إغلاقها

أشار آل على إلى أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة برج خليفة ودبي مول منعاً لحدوث الازدحامات الشديدة، مؤكداً أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي وإعمار، وسيتم الاغلاق على النحو التالي:

إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 مساء وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم الأحد.

إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءاً.

إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة ابتداءً من الساعة 4 مساءاً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات. أما شارع المستقبل فسيبدأ الاغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان ابتداءً من الساعة 4 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

خدمات المترو والترام

وقال آل علي أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً يوم الأحد 31/12/2023، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 01/01/2024 ولمدة 40 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 9:00 صباح يوم الأحد 31/12/2023 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2024 ولمدة 40 ساعة، وذلك حرصًا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض. وسيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الساعة 5 عصراً.

المواقف الإضافية

ولفت آل علي إلى أنه سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى الموقع من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب).

خدمات المواصلات العامة

وأشار آل علي إلى زيادة عدد الحافلات لهذا العام نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور باحتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل إجمالي 230 حافلة منها 20 حافلة ذات طابقين و210 حافلة عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة على النحو التالي:

• خط حافلات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من محطة مترو برج خليفة إلى محطة أون باسيف.

• خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد لنقل الجمهور إلى مواقف مركبات الأجرة في نادي الوصل وفي مواقف الجافلية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) إلى ديرة ستي سنتر.

• خط حافلات على شارع المركز المالي للنقل إلى (شارع الخيل، ونادي الوصل ومواقف الجافلية). وستي سنتر).

• خط حافلات شارع المركز المالي ينقل إلى (مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الجافلية).

• خط حافلات من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

• خط حافلات أمام محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

خدمات مركبات الأجرة

وقد تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف نادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

اللوحات الإرشادية والسلامة المرورية

وأفاد آل علي أنه سيتم توفير لوحات إرشادية للجمهور حول منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج إلى مواقع الحافلات ومحطات المترو، إلى جانب مراقبة الإشارات الضوئية من خلال مركز التحكم المروري على شارع المركز المالي، وبوليفارد محمد بن راشد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام الطرق والمواقف البديلة للمركبات، وكذلك إغلاق جسور المشاة والمصاعد المساندة على قناة دبي المائية، وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور.

استعدادات بلدية دبي

أعلنت بلدية دبي عن خطتها المتكاملة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية، تشمل محاور الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، وذلك تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها كمدينة عالمية متميزة في تنظيم الاحتفالات الضخمة في العالم.

وأكدت بلدية دبي استعداد وجاهزية فرق عملها الإدارية والميدانية التي يبلغ عددها 2,700 منسق ومشرف وعامل في جاهزيةٍ تامةٍ لتغطية وتأمين كافة مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 في الإمارة، وذلك تعزيزاً لأهدافها وجهودها المتكاملة في تخطيط وإدارة وضمان استدامة وجودة الحياة في الإمارة، عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وتوفر البلدية أفضل الخدمات التي تضمن أعلى مستويات الراحة والأمان والسلامة والصحة العامة للمحتفلين من المُقيمين والزوار، وضمان استمتاعهم بأجواء الاحتفالات بما يعزز من مكانة إمارة دبي وسمعتها كواحدةً من أفضل المدن السياحية في العالم.

وتغطي فرق بلدية دبي المُكلّفة بتأمين فعاليات السنة الميلادية الجديدة كافة مواقع الاحتفالات في الإمارة، حيث تضم أهم مناطق تركيز فرق العمل؛ بوليفارد محمد بن راشد والداون تاون، دبي مول، وبرج خليفة، ودبي هيلز، وفيستيفال سيتي، وسيتي ووك، وبرج العرب، وبرج الخور وسوق البحار، ومساكن شاطئ جميرا JBR))، ونخلة جميرا.

كما تغطي فرق العمل أيضاً، القرية العالمية، وحديقة زعبيل وبرواز دبي، وشواطئ؛ جميرا (1) و(2) و(3)، وأم سقيم (1) و(2)، والصفوح، وجبل علي، والشروق، إضافةً إلى شاطئ وكورنيش الممزر، فضلاً عن الطرق الخارجية المحيطة والمؤدية إلى أماكن التجمعات الاحتفالية.

الإدارة المتكاملة للنفايات

وضمن جهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على استدامة نظافة إمارة دبي، وتعزيزاً لجاذبيتها وجماليتها، وفرت بلدية دبي طواقم عمل تتألف من 242 مشرفاً ومراقباَ، و2,281 عامل نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، وإزالة النفايات والمهملات، وكنس الطرق، فضلاً عن توفير أكثر من 300 وسيلة تخزين للمخلفات العامة في أكثر المواقع ازدحاماً.

سيتضمن أيضاً برنامج النظافة الميدانية العامة لتأمين نظافة مواقع الاحتفالات، متابعة أكثر من 30 موقعاً للاحتفالات العامة، كما جرى التعاقد مع 630 عامل نظافة من القطاع الخاص لتغطية مواقع معينة مثل؛ المناطق الصناعية والسكنية والصحراوية. كذلك، سيتم تأمين مشاركة أكثر من 500 متطوع من الجمهور.

الصحة العامة وسلامة الأغذية

ستُنفذ فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي، المكونة من 63 مفتشاً ومشرفاً، زياراتٍ ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة بما يخص الأرضيات والممرات والمداخل، والمصاعد والسلالم المتحركة، وسلامة أنظمة المياه، وجَودة الهواء الداخلي، والتجهيزات اللوجستية من تمديدات الكهرباء والتخزين الآمن، ومتابعة خطط إدارة الحشود.

فيما ستُجري فرق سلامة الغذاء المكونة من 27 مفتشاً، زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية المشاركة في مواقع الفعاليات، للتأكد من التزام متداولي الأغذية بالاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، وذلك حرصاً منها على تأمين قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

تأمين المرافق والحدائق والشواطئ العامة

من جانب آخر، خصصت بلدية دبي فريقاً مكوناً من 75 مراقباً ومفتشاً، لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية، إضافةً إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق. كما حرصت البلدية على توفير اللافتات التحذيرية التي تبين أماكن التجمع المخصصة ومخارج الطوارئ، وتجهيز كافة المواقع بطفايات الحريق اليدوية، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للمحتفلين في المواقع.

كذلك سيعمل فريق مكون من 8 مراقبين ومفتشين على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن تواجد خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة، خصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين سلامة الزوار على أعلى المستويات.

ولفتت بلدية دبي إلى أنها ستُنفذ خطتها بإشراف لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة وبالتنسيق المباشر مع الشركاء من الجهات الحكومية وذات الصلة بتأمين الاحتفالات، عبر غرفة العمليات المشتركة لفعاليات رأس السنة تضم؛ القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك تكاملاً مع "مركز التحكم والسيطرة" التابع لبلدية دبي لإدارة ومتابعة كل عملياتها في الإمارة، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفرق القيادة لمعالجتها فورياً.

استعدادات الدفاع المدني

وأكد سعادة اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024.

وأضاف أن الدفاع المدني بدبي سيشارك بقوة بشرية قوامها أكثر من 947 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 106 آليات حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 24 مركزاً وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة.

استعدادات الإسعاف

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستعد لتغطية فعاليات رأس السنة من خلال تخصيص 178 مركبة إسعاف و4 زوارق بحرية و 556 كادرًا إسعافيًا و35 مشرفاً لتغطية 46 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي.

وأضاف: "سيارات إسعاف دبي ستنتشر في المناطق الحيوية الأخرى، حيث سيتم توزيع 7 مركبات في دبي مول، و16 مسعفاً، وتخصيص 6 مركبات إسعاف و12 مسعفاً في كل من نخلة جميرا، وبرج العرب و«جي بي ار» و«بلو واترز»، ومنطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة» "، لافتاً إلى أن المؤسسة خصصت أيضاً 18 مركبة إسعاف وغرفة عمليات و18 خيمة للدعم وتقديم خدمات إسعافية، وتم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعم الميداني.

وذكر أنه تم كذلك تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة، فضلاً عن 5 مركبات إسعاف لتغطية مهرجان حتا و 12 مسعفاً ووحدة الدعم الميداني من تاريخ 15 الى 31 ديسمبر .