"العربية للطيران" تطلق رحلات يومية بين الشارقة وكابول اعتبارا من 10 يناير

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها اليومية المباشرة بين مدينة الشارقة والعاصمة الأفغانية "كابول"، اعتبارا من 10 يناير 2024.

وقال عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران : تعد إضافة كابول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة، دليل على التزامنا المستمر بتزويد عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات بخيارات جديدة للسفر الجوي بالإضافة إلى استكشاف وجهات جديدة والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي نقدمها.