بمكرمة من حاكم الشارقة .. افتتاح المقر الجديد لمجلس اللسان العربي في موريتانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وبرعاية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ افتتح معالي الدكتور أحمد سيد أحمد أج وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، مساء أمس، المقر الجديد لمجلس اللسان العربي في العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، الذي يضم نخبة من العلماء ويتولى مهمة النهوض بلغة الضاد في موريتانيا وخارجها.

جاء الافتتاح خلال حفل شهده عدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية ورؤساء بعض المجامع اللغوية العربية ونقل خلاله سعادة محمد حسن خلف عضو مجلس أمناء مجمع اللغة العربية في الشارقة مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كلمات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مجتمع اللغويين والباحثين في موريتانيا وتحدث حول أهمية دعم المشاريع العلميّة الكبرى والاجتهاد الدائم لتمكين اللسان العربي في مختلف بلدان العالم ، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا.

من جانبه أهدى معالي وزير الثقافة الموريتاني درعاً تذكارية لصاحب السمو حاكم الشارقة تسلّمه سعادة محمد حسن خلف وثمّن معاليه جهود حاكم الشارقة في خدمة اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية في شتى البلدان.

وألقى رئيس مجلس اللسان العلامة الدكتور الخليل النحوي كلمة هنّأ فيها الحاضرين والشعب الموريتاني كافة وجميع سدنة لغة الضاد بالمقر الجديد للمجلس واستعرض أهم إنجازات المجلس على مدى الأعوام الخمسة الماضية مشيداً بالدعم الذي يتلقاه المجلس من صاحب السمو حاكم الشارقة مباشرة ومن مجمع اللغة العربية بالشارقة.

وأزاح معالي وزير الثقافة الموريتاني برفقة سعادة محمد حسن خلف وسعادة الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع الستار عن اللوحة التذكارية المؤرخة لافتتاح المبنى وتجول في أرجاء المبنى المصمم على طراز العمران الموريتاني والذي تم بناؤه بمواد صديقة للبيئة ويتكون من طابقين ويضم عدداً من المكاتب الإدارية وقاعات الدراسة والاجتماعات ومكتبة بالإضافة إلى مبنى مستقل يشتمل على قاعة تحمل مسمى "القاعة القاسمية" وهي مخصصة لعقد الندوات وإقامة الفعاليات بالإضافة إلى مسجد يتسع لأكثر من 300 مصل.

وجاء تشييد المبنى على أرض ممنوحة من الحكومة الموريتانية في حي الجامعة فيما تكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكاليف بنائه وتأثيثه بالكامل ليكون بوابة للاهتمام باللغة العربية وأنشطتها في القارة الإفريقية وخاصة بلدانها ومناطقها الغربية.

ويستكمل المجلس من مقره الجديد مهامه العلمية واللغوية ليمارس أعماله كسائر مجامع اللغة العربية في العالم العربي، ويعمل المجلس منذ تأسيسه في عام 2017 بالتنسيق والتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة في العديد من المشروعات اللغوية وهو عضو في اتحاد المجامع اللغوية والعلمية في القاهرة ويضم كوكبة من اللغويين والعلماء في شتى فروع اللغة العربية.