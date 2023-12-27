الوطني للأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 غدا الخميس.