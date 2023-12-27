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الوطني للأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

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ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 غدا الخميس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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