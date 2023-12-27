بدء توزيع مياه شرب محطات التحلية الإماراتية على مراكز الإيواء في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن اليوم عن بدء توصيل مياه الشرب الواردة من محطات التحلية الإماراتية المقامة في رفح المصرية وتوزيعها على مراكز الإيواء داخل قطاع غزة، وذلك في إطار "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وأعرب المستفيدون من سكان قطاع غزة عن سعادتهم بالمبادرة الإماراتية التي جاءت لتخفف من معاناتهم في الحصول على مياه الشرب.

وكانت عملية "الفارس الشهم 3" قد أعلنت سابقا عن نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة الى الأشقاء الفلسطينين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر، حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

وتعمل المحطات الثلاث على تحلية نحو 600 ألف غالون يوميا وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الفائت لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.