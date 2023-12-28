الامارات | «بيت الخير» تحوز شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت «بيت الخير» مسيرة الجودة مع نهاية عام 2023 بحصولها على شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية وفق المواصفة (37000:2021) لتعزز مكانتها الرائدة في العمل الخيري بعد فوزها الأخير بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة»، متصدرة المركز الأول ضمن الفئات المؤسسية المشاركة في مسابقة التميز الداخلي التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وتعكس شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية سلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في الجمعية وفقاً لمتطلبات الحوكمة، والتزام الجمعية بالضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بالشأن الخيري والعمليات الخيرية.

وتشمل «الآيزو» للحوكمة القواعد والنظم والسياسات والإجراءات كافة التي تحقق أفضل حماية للجمعية وللأطراف المعنية، وتحقق التوازن بين مصالح الجمعية والعاملين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، حيث استوفت «بيت الخير» كل المتطلبات والشروط التي تجعلها تستحق هذه الشهادة المهمة بجدارة.

وكانت الجمعية قد بدأت مسيرة «الآيزو» لأول مرة عام 2003 منفردة بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وتم تجديدها سبع مرات (حتى عام 2024)، وعززت مسيرتها بفوزها بشهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية عام 2015 التي تم التجديد لها ثلاث مرات، إضافة لشهادتي «الآيزو» لرضا العميل، ورضا العميل الخاصة بتطبيق مبادئ التعامل مع الشكاوى، وهما ساريتان حتى عام 2025.