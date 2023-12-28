الامارات | ورش عمل تجمع الكبار والصغار في مهرجان «#شتانا_في_حتّا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن حملة «#وجهات_دبي» في موسمها الشتوي الثالث، تضم النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتّا، من تنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية التي يُقبل عليها الكبار والصغار لتعلم العديد من المهارات والتقنيات الخاصة بالرسم، ومنها الرسم على الفخار والرمال والسيراميك والكانفس، وكذلك الرسم على القهوة والحقائب، إضافة إلى ورش تنسيق الزهور، وفنون القهوة وتغليف الهدايا، والنسيج والتطريز وغيرها من الفعاليات التي تقام في مناطق مخصصة، وأجواء آمنة في طبيعة حتا الساحرة.

وتلتقي فاطمة محمد البلوشي بمحبي الفنون، خلال ورشة الرسم والتلوين على الفخار التي تقدمها خلال فعاليات المهرجان وستبدأ من الرابعة حتى السادسة مساء يومي 29 و30 ديسمبر الجاري على بحيرة ليم، في تجربة محفزة على الإبداع، يُطلق من خلالها المشاركون العنان لاكتشاف عالم الفخار، وإنشاء روائع خزفية فريدة بطابعهم الخاص.

كما يضم المهرجان ورشة عمل فنية مفضلة للصغار والكبار، على حد سواء، يستمتعون خلالها بفرصة الرسم على المرايا وحقائب اليد واللوحات القماشية، وإنشاء أعمال إبداعية مبتكرة تعكس حسهم الفني. ولمحبي الزهور تقدم منسقة الزهور الإماراتية، فاطمة عيسى، ورشة عمل في فن تنسيق الزهور، تنظمها «The Blue Door Café» في صياغة تركيبات زهور مبتكرة، تُبرز المهارة والذوق الفني في تنسيق الورود.

وعلى خلفية جبال حتا وطبيعتها الخلابة، يقدم «Thejamjar» ورشة تشكيل الرمال الملونة لمحاكاة المناظر الطبيعية، حيث يستمتع المشاركون بتجربة إنشاء أشكال رملية من إبداعاتهم الخاصة، كما تقود الفنانة الإماراتية الشابة، شيخة عبيد، ورشة عمل للرسم على حقائب اليد لمدة ساعة واحدة، تقدم خلالها أبرز التقنيات والأساليب الخاصة للرسم على الحقائب بطرق وألوان مميزة تتناسب مع مختلف الأعمار.

كما يمنح مهرجان «#شتانا_في_حتّا» زواره فرصة خوض تجارب مختلفة، بما في ذلك طرق إعداد مشروبات الماتشا، من خلال ورشة عمل تقودها مريم المازمي، حيث تتيح الورشة للمشاركين ليس فقط تذوق الماتشا اليابانية الأصيلة، ولكن أيضاً التعمق في الفن التقليدي لإعدادها باستخدام أدوات الماتشا المتخصصة، والتعرّف إلى هذا الإرث الثقافي القديم.

ولمحبي الرسم على القهوة، يقدم المهرجان ورشة عمل مخصصة لعشاق هذا النوع من الفنون، يقوم المشاركون من خلالها بصقل مهاراتهم في صنع القهوة، وتحويل فناجينهم الخاصة إلى لوحات فنية وتصميمات إبداعية مميزة.

كما يسلط مهرجان «#شتانا_في_حتّا» الضوء على الفنون التراثية الإماراتية، وفنون النسيج والتطريز، من خلال ورشة عمل تفاعلية تقدمها الفنانة الإماراتية، شما المرزوقي، المتخصصة في تصميم المنسوجات، لتعريف رواد المهرجان بالفنون التقليدية والحرف اليدوية، ضمن بيئة معاصرة تهدف إلى نشر التراث الإماراتي العريق.

وتصطحب الفنانة خولة أبوصالح، زوار المهرجان في رحلة في عالم رسم البورتريه، يقوم المشاركون خلالها بصقل مهاراتهم ورسم صور واقعية على الورق تعكس إبداعاتهم الفنية، كما تضم فعاليات المهرجان ورشة عمل للتطريز التقليدي تقدمها إيمان خواجة، يتعرّف خلالها المشاركون إلى فن التطريز التقليدي.

وفي المنطقة المخصصة للأطفال في مهرجان «#شتانا_في_حتّا» تقدم «GOGOVILLAGE» مساحة مميزة تجذب الأطفال بسلسلة من الفعاليات والتجارب المشوقة التي تمزج بين المرح والتعلم.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة المشاركة في ورش العمل التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة من الرابعة مساء إلى التاسعة مساء، والسبت والأحد من الرابعة مساء إلى 10 مساء.

إقبال كبير

وحول ورش العمل التي يضمها المهرجان في نسخته الأولى، أكدت سارة محمد، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «#شتانا_في_حتّا»، أن اختيار الفعاليات المصاحبة للمهرجان بشكل عام، وورش العمل بشكل خاص، جاء ليتناسب مع مختلف الفئات والمراحل العمرية حتى يتسنى للجميع تعلم العديد من المهارات والتقنيات، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي يضمها المهرجان في منطقة حتا التي تعد إحدى «#وجهات_دبي» الشتوية المعروفة على مستوى الدولة، بتوفير أجواء رائعة تمكن الزوار من قضاء العطلات وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأثنت سارة محمد على الإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان، والتعاون المثمر مع مختلف الجهات المنظمة لإنجاح نسخته الأولى المقامة ضمن حملة «#وجهات_دبي» في موسمها الشتوي الثالث، لتسليط الضوء على مناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء.

حملة وجهات دبي

«#وجهات_دبي» هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص في دبي، بمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وتنطلق في موسمها الشتوي لعام 2023 بتنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكّنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى الحملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها، على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.