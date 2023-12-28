الامارات | بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وفي ما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:

- شارع الأصايل الساعة الرابعة عصراً.

- شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.

- شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.

- شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.

- شارع الصكوك الثامنة مساء.

- شارع المركز المالي العلوي الساعة التاسعة مساء.

- إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.