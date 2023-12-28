الامارات | بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وفي ما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:
- شارع الأصايل الساعة الرابعة عصراً.
- شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.
- شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.
- شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.
- شارع الصكوك الثامنة مساء.
- شارع المركز المالي العلوي الساعة التاسعة مساء.
- إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App