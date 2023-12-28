اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي

0 نشر
دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وفي ما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:

- شارع الأصايل الساعة الرابعة عصراً.

- شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.

- شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.

- شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.

- شارع الصكوك الثامنة مساء.

- شارع المركز المالي العلوي الساعة التاسعة مساء.

- إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا