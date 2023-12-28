الامارات | "إسعاف دبي" تسخر أسطولها وكوادرها لتأمين احتفالات رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة استثنائية لتأمين احتفالات رأس السنةالميلادية، بالتعاون مع شركائها في لجنة تأمين الفعاليات لإمارة دبي، سخرت خلالها أسطول متطور منالسيارات والزوارق البحرية، لتأمين مناطق الفعاليات داخل دبي وفي حتا.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار أن المؤسسة وضعتكافة إمكاناتها من فرق وكوادر وآليات على أهبة الاستعداد لتأمين وتغطية فعاليات رأس السنة، حيثخصصت 178 مركبة إسعاف مجهزة بشكل كامل للتعامل مع كافة أنواع الحالات، إضافة إلى 4 زوارقبحرية متطورة، للتعامل مع أية بلاغات في مناطق الفعاليات المجاورة للسواحل .

وأضاف " خصصت المؤسسة أيضاَ فرقاً عالية التدريب من المسعفين المختصين، بلغ 556 كادراً، و 35 مشرفاً، مهمتهم تأمين 46 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي ليلة رأس السنة.

وأوضح جلفار أن سيارات إسعاف دبي ستنتشر في كافة المناطق الحيوية في الإمارة، حيث سيتم توزيع 7 مركبات في منطقة دبي مول، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة»، إضافة إلى تخصيص 16 مسعفاً للتعامل مع أية حالة تطرأ في المنطقة، كما تم تخصيص 6 مركبات إسعاف و12 مسعفاً في كلمن نخلة جميرا، وبرج العرب و«جي بي ار» و«بلو واترز»، ، كذلك خصصت المؤسسة 18 مركبة إسعافوغرفة عمليات و18 خيمة للدعم لتقديم خدمات اسعافية .

وتابع" تم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعمالميداني، كذلك تم تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرىبالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة"

ولفت إلى أنه تم تخصيص 5 مركبات إسعاف لتغطية ختام مهرجان حتا و 12 مسعف، إضافة إلى وحدةللدعم الميداني ، باعتبارها من أبرز المناطق الحافلة بالمهرجانات والفعاليات خلال تلك الفترة.