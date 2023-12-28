شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بقوانين وشروط السلامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين وضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" إلى ضرورة الالتزام بقوانين وشروط السلامة لنقل الدراجات في المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها.

ويتضمن ذلك تثبيت رقم من الخلف على المقطورة باعتباره رقماً ثالثاً، وتزويد المقطورة بإشارات ضوئية وتنبيهية، واستخدام الإشارات التحذيرية للسيارة والمقطورة، وأن تكون المقطورة مزودة أيضاً بلاصق تحذيري وعاكس، والالتزام بالمسار الأيمن في جميع الأحوال لضمان سلامة المركبة والمقطورة، وأن لا يزيد عرض المقطورة عن 260 سم وأن لا يزيد طولها عن طول المركبة.