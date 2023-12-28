الامارات | "طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 ديسمبر 2023

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية الجديدة 2024. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني):

مراكز مزودي الخدمة ستكون مغلقة يوم الاثنين 1 يناير 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

مراكز إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة يوم الاثنين بتاريخ 1 يناير 2024 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي

ستكون ساعات عمل مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر من 31 ديسمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، كما يلي: الأحد 31 ديسمبر 2023 من 8:00 صباحاً إلى 11:59 مساءً. الاثنين 1 يناير 2024 من 12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً.

ترام دبي

ستكون ساعات عمل ترام دبي من 31 ديسمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، كما يلي: الأحد 31 ديسمبر 2023 من 9:00 صباحاً إلى 11:59 مساءً. الاثنين 1 يناير 2024 من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

الحافلات العامة

(باص دبي): الاثنين إلى الخميس من الساعة 4:30 صباحاً – 12:30 صباح اليوم التالي. وستتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

حافلات عبر المدن: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من الجافلية إلى شعبية مصفح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

وسيتم تحويل الخطين أدناه فقط خلال الفترة من 29 ديسمبر 2023 الى 1 يناير 2024: (E100) لينطلق من محطة ابن بطوطة إلى أبوظبي والخط (E102) لينطلق من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية المصفح.

النقل البحري

العبرات التراثية

الأحد 31 ديسمبر 2023.. سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً و12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً. سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 مساءً – 8:00 مساءً. دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً– 8:00 مساءً. الجداف – دبي فستيفال سيتي (BM2) 8:00 صباحاً – 8:00 مساءً و12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً.

لن تكون هناك رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6). BM1 مرسى دبي: مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس ومارينا مول -مارينا ووك 12:00 مساءً – 8:00 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءً – 8:00 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك 4:00 مساءً – 8:00 مساءً. الخط بالكامل 3:55 مساءً – 8:00 مساءً و 12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً (اليوم التالي).

الاثنين 1 يناير 2024

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 11:00 صباحاً – 10:45 مساءً. الفهيدي السبخة (CR4) 11:00 صباحاً – 11:25 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5)

11:00 صباحاً – 11:15 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) 11:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل (اليوم التالي). سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 مساءً– 10:55 مساءً. دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً– 11:50 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 10:00 صباحاً – 11:50 مساءً. رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد4:00 مساءً- 11:00 مساءً (TR6).



BM1 مرسى دبي: مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس مارينا مول -مارينا ووك 12:00 مساءً – 11:05 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءً – 10:00 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك 4:00 مساءً – 10:00 مساءً. الخط بالكامل 3:55 مساءً – 9:40 مساءً.



فيري دبي

الأحد 31 ديسمبر 2023

الغبيبة – قناة دبي المائية (اتجاه مارينا مول) (FR1) 1:00 ظهراً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً. بلوواترز-مارينا مول (FR2) 2:50 ظهراً. مارينا مول – بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:15 ظهراً. الرحلات السياحية من مارينا مول 4:30 (FR4) مساءً. الغبيبة دبي – مربى الاحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً. مربى الاحياء المائية الشارقة – الغبيبة دبي (FR5) 2:00 مساءً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً

الاثنين 1 يناير 2024

الغبيبة – قناة دبي المائية (اتجاه مارينا مول) (FR1) 1:00 ظهراً و6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و7:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً. بلوواترز-مارينا مول (FR2) 2:50 ظهراً و 7:50 مساءً. مارينا مول – بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:15 ظهراً و 6:15 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول(FR4)

4:30 مساءً. الغبيبة دبي – مربى الأحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و5:00 مساءً و 8:00 مساءً. مربى الاحياء المائية الشارقة – الغبيبة دبي (FR5) 2:00 مساءً و4:00 مساءً و 6:00 مساءً.

التاكسي المائي

الأحد 31 ديسمبر 2023

مارينا مول – بلوواترز 4:15 مساءً– 8:00 مساءً (BM3) حسب الطلب 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

الاثنين 1 يناير 2024

مارينا مول – بلوواترز (BM3) 4:15 مساءً– 11:25 مساءً و3:00 مساءً – 11:00 مساءً حسب الطلب. ويتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

المواقف العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء (المواقف متعددة الطوابق) خلال عطلة رأس السنة الميلادية الاثنين الموافق 1 يناير 2024 على أن يستأنف تطبيق التعرفة الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.