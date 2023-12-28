الامارات | الإمارات للفلك : اليوم بدء دخول " أربعين المريعي" شديدة البرودة حتى 5 فبراير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمعية الإمارات للفلك أن فصل الشتاء في التقويم التراثي لأهل الخليج العربي ينقسم الى فترتين رئيسيتن "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي" كل منها 40 يوما وبين الفترتين هناك عشرة أيام تسمى "أيام الحسوم" لا تستقر على برد او دفء وتختلف أجوائهن.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك : إن "أربعين المريعي" تمتد لأربعين يوما و بدأت اليوم وتنتهي في 5 فبراير القادم وتتميز بالبرودة الشديدة وتساقط المطر وتنخفض فيها الحرارة لأدني مستوى لها وتوصف بشدة البرد وتوغله باطن الأرض وداخل البيوت ويتشكل الصقيع صباحا ويبلغ البرد أشده وتقل الأسماك في المياه الضحلة بحثاً عن الدفء في الأعماق.

وأضاف ان "أربعين العقربي" تمتد أيضا أربعين يوما و تبدأ في 6 فبراير المقبل و تنتهي في 17 مارس القادم تتميز بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم و يشمل مناطق واسعة و يقال "العقربي تسقي بر وبحر" ، كما تتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين شمال "شمالية غربية" و " شمالية شرقية" و"جنوبية غربية" .

‏‎ و لفت الجروان إلى أن من المصطلحات التراثية المرتبطة بالبرد والشتاء والمنبثقة من اللغة العربية الفصحى ولسان العرب "السبرة " و "‎الصردة" تصف البرودة وتعنيان شِدَّة برد الشتاء .