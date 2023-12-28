الإمارات تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع في الضفة الغربية.

وكتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين".

وأضافت البعثة، في تدوينتها "إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".