الامارات | «أم راشد» تحتاج إلى 377 ألف درهم لعلاج السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني المريضة «أم راشد» البالغة 49 عاماً، سرطان الثدي، وتحتاج إلى 377 ألفاً و667 درهماً كلفة علاجها الذي يشمل عملية جراحية، وجلسات كيماوية وإشعاعية، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. ولا تسمح إمكانات زوجها المادية بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج.

ويشير التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن المريضة تبلغ 49 عاماً، وتعاني سرطان الثدي، وتحتاج إلى عملية جراحية وجلسات علاج كيماوية وإشعاعية.

وتروي المريضة قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «تعرضتُ أخيراً لوعكة صحية نقلني زوجي على إثرها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأُجريت لي الفحوص والتحاليل اللازمة، وأظهرت إصابتي بسرطان الثدي، ووضع الطبيب المعالج خطة علاجية تتضمن عملية استئصال، ثم الخضوع للعلاج الإشعاعي والكيماوي، بكلفة تبلغ 377 ألفاً و667 درهماً».

وأضافت: «المبلغ المطلوب لعلاجي يفوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، حيث إنني عاطلة عن العمل، ونعيش على مدخرات زوجي بعد إنهاء خدماته من العمل بسبب كبر سنه، وهي مدخرات محدودة بالكاد تغطي مصروفات حياتنا المعيشية».

وأكملت: «أكد الطبيب المعالج ضرورة الإسراع في العلاج كي لا يستفحل المرض وينتشر في أنحاء جسدي، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها».

وتابعت: «يمر زوجي بظروف نفسية صعبة للغاية، حيث كان همّه الأول سابقاً كيفية تدبير مصروفات حياتنا المعيشية، وأضيف عليه حالياً همّ آخر وهو كيفية تدبير مبلغ علاجي».

وتناشد المريضة «أم راشد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون لها ومساعدتها في تدبير تكاليف العلاج، تفادياً لتدهور حالتها الصحية.

المريضة ستخضع لخطة علاجية تتضمن عملية جراحية وجلسات كيماوية وإشعاعية.