الامارات | أحمد البدواوي ينتصر للحياة «بيد واحدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالصبر والإصرار، رسم الشاب أحمد البدواوي، البالغ من العمر 25 عاماً، من سكان منطقة حتا، مستقبله في عالم الدراجات الهوائية، متحدياً إعاقته (بتر في اليد اليمنى)، ليصنع من إعاقته اسماً بطولياً في منتخب الإمارات للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم، فبعد تعلقه الشديد بهواية ركوب الدراجات الهوائية، تعرض لحادث مروري أليم، نتج عنه بتر اليد اليمنى، إلا أن هذا الحادث فتح له نافذة من الإصرار والانتصار للحياة، وبالفعل، فقد استطاع أن يحفر اسمه «بيد واحدة» في قائمة بطولات عربية ودولية وعالمية، فالإعاقة، كما يقول البدواوي، في الفكر لا في الجسد.

لم يكن البدواوي يوماً في موقف اليائس أو الضعيف، بل في موقف القوي صاحب الإرادة والطامح في الانتصار للحياة، فقد استطاع أن يحقق ما رسمه، في مخيلته، منذ التحاقه وانضمامه إلى منتخب الإمارات للدراجات الهوائية عام 2019، وأصر على مواجهة أبطال رياضيين في ميادين رياضة الدراجات الهوائية، وأن يعتلي منصات الأبطال مفتخراً بإنجازاته وبطولاته.

بدأ البدواوي، كما يقول، هاوياً ومحباً لركوب الدراجات الهوائية منذ الصغر، حيث كان يذهب في أيام الإجازات والعطلات الأسبوعية مع أصدقائه لممارسة هذه الهواية لديه في مسارات وميادين مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل ميدان ند الشبا، والقدرة، وفي منطقة حتا.

فترة العلاج

وعاد البدواوي في ذاكرته إلى الحادث الأليم الذي تعرض له في شهر يوليو من عام 2018، قائلاً: «تعرضت لحادث سير، نجم عنه أصابتي في الرجل اليمنى والفك وبتر في اليد اليمنى، حيث تم نقلي إلى مستشفى راشد في دبي، وأجريت لي عمليات جراحية عدة في الرجل والفك، ومكثت في المستشفى مدة شهر أتلقى العلاج، وفي أغسطس من العام نفسه، تم استكمال فترة العلاج خارج الدولة في برشلونة، حيث تم تركيب طرف اصطناعي في يدي اليمنى، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية تصحيحية وتجميلية للفك والقدمين».

تحقيق الأحلام

وأكمل البدواوي قصته: «بعد انتهاء فترة العلاج التي استغرقت تسعة أشهر، واستقرار وضعي الصحي، تقبلت نفسي بأنني أصبحت مبتور اليد، وأخبرت أحد الأصدقاء المقربين برغبتي الملحة في ممارسة ركوب الدراجة الهوائية، التي كنت أعتبرها هوايةً ومتنفساً في أوقات الفراغ، ونصحني بالالتحاق بمنتخب الإمارات للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم، وانضممت للفريق فعلياً في نوفمبر من عام 2019، حيث كنت أرى أحلامي تتحقق على أرض الواقع».

بطولات وإنجازات

أيقن البدواوي أن الإعاقة تصنع المعجزات، لذلك بدأ فصلاً جديداً مشرقاً من حياته. ويقول: «شاركت في بطولات إقليمية ومحلية ودولية، وحققت إنجازات متميزة، حيث فزت بالميدالية الذهبية في سباق (الفردي العام) في سباق الدراجات الهوائية لبطولة كأس العالم لأصحاب الهمم في بلجيكا عام 2021، كما حققت الميدالية الفضية في منافسة

(سباق ضد الساعة) في البطولة العربية التي أقيمت في مصر عام 2021، والميدالية البرونزية في منافسة (سباق ضد الساعة)، خلال مشاركتي في بطولة آسيا في طاجيكستان عام 2022، كما شاركت في بطولة العالم التي أقيمت في كندا عام 2022، وفي دورة الألعاب الآسيوية، وكأس العالم في إيطاليا عام 2023.

حققت الميدالية الذهبية في سباق (الفردي العام) في بلجيكا عام 2021، والفضية في سباق (ضد الساعة) في البطولة العربية في مصر 2021.

نصيحة لأصحاب الهمم

ينصح أحمد البدواوي أصحاب الهمم بعدم الاستسلام، وألا يجعلوا الإعاقة حاجزاً أمامهم، قائلاً: «العزيمة تصنع المستحيل، والإعاقة تصنع المعجزات، والإنسان الذي يسعى في تحقيق هدفه هو إنسان سوي، مهما كانت ظروفه».

أحمد البدواوي:

حققت الميدالية الذهبية في سباق (الفردي العام) في بلجيكا عام 2021، والفضية في سباق (ضد الساعة) في البطولة العربية في مصر 2021.