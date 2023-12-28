اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب.
وطلب الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على موقع "إكس"، من "الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
كما دعت الشرطة السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
من جانبه، أصدر المركز تنبيها من الضباب.
وأعلن، في حسابه على منصة إكس"، "تنبيه من الضباب من 00:30، 29 ديسمبر 2023 إلى 10:00، 29 ديسمبر 2023".

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا