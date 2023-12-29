الامارات | إطلاق نسخة مطوّرة من تطبيق صندوق الزكاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق الزكاة نسخة مطورة من تطبيقه «Zakat Fund» المتوافر حالياً بنظامي «أندرويد وأبل».

ويقدم التطبيق باقة احتساب الزكاة، وتتضمن احتساب زكاة المال، مروراً بزكاة الذهب والفضة، إلى العمليات الحسابية المتقدمة الموجهة للأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى زكاة الأنعام، وزكاة الزروع، وبرنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور.