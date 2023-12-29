الامارات | مسرح «شتانا في حتّا».. مسابقات وعروض تراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتّا»، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.. إقبالاً كبيراً من الجمهور لمتابعة الفعاليات والعروض التراثية والمسابقات اليومية التي يحتضنها المسرح الرئيسي للمهرجان، وكذلك الاستمتاع بالبرامج التلفزيونية الشهيرة التي تنقل وتبث على الهواء مباشرة من مسرح المهرجان عبر «دبي للإعلام».

ومن بين البرامج التلفزيونية التي انتقلت لتشارك الجمهور الاستمتاع بأجواء دبي الشتوية برنامج المسابقات الشهير «المندوس»، الذي يقدم لرواد مهرجان «شتانا في حتّا» مسابقات ثقافية مميزة وجوائز قيمة، كما يقدم الإعلامي كفاح الكعبي برنامجه الإذاعي عبر أثير إذاعة نور دبي من حتا وسط أجواء حماسية مليئة بالروح الرياضية.

أما برنامج «نبض القصيد» فيستضيف على مسرح «شتانا في حتّا» العديد من الشعراء الذين يمتعوا رواد المهرجان بروائع من الشعر النبطي، ويستعرض مع ضيوفه من الشعراء قصص القصائد ومعانيها، كما يُسلط برنامج «مساء دبي» بفقراته المتنوعة، الضوء على طبيعة حتا الساحرة والأنشطة الترفيهية ومواقع الجذب الثقافية والتاريخية التي تشهدها المنطقة خلال فترة الشتاء.

ويواصل برنامج «المفتش فصيح» تقديم حلقاته الممتعة من على مسرح #شتانا_في_حتّا، وعبر شاشة سما دبي، بفقراته الهادفة إلى نشر المعرفة والتثقيف في قالب كوميدي مشوق، يلقى استحسان وإقبال الجميع.

وللفنون الشعبية والتراثية مساحة كبيرة على مسرح شتانا في حتّا، وذلك من خلال «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» الذي يواصل إبراز الجانب التراثي والحضاري لمنطقة حتا عبر فقرات يومية، يلتف حولها الجمهور من مختلف الجنسيات للتعرف إلى تراث الإمارات.

ويقدم المركز لجمهور المهرجان فعاليات، تشمل عروض الفرق الحربية، والمسابقات التراثية، والفنون الشعبية التي تضفي على المهرجان أجواء من البهجة، وتمتع رواده وزوار المنطقة بشكل عام.