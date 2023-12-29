135حديقة جديدة في إمارة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت دائرة البلديات والنقل عن خطتها لافتتاح 135 حديقة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي بنهاية العام 2024، وذلك ضمن مخطط الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة التي أعلنتها العام الماضي.

وتشمل الاستراتيجية عدداً من المشاريع الأخرى المتعلقة بتوفير مرافق البنية التحتية مثل مسارات المشاة والدراجات الهوائية، والأعمال التجميلية، والمرافق المجتمعية مثل الملاعب الرياضية والمساجد، وذلك تحقيقاً لمساعي دائرة البلديات والنقل في رفع معايير جودة الحياة.

وأوضحت دائرة البلديات والنقل لـ «الاتحاد» أنها أطلقت الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة تماشياً مع رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة.

وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تصميم الحدائق بمعايير عالمية، تعزز من جودة حياة سكان المنطقة، ويتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال، بالإضافة إلى تصاميم الأرضيات على شكل تلال ومرتفعات صغيرة لممارسة رياضة التزلج، لجعل الحدائق مؤهلة من النواحي الرياضية والاجتماعية، وللقاء الأسر.

وضمن خطتها التطويرية للحدائق توفر دائرة البلديات والنقل، شبكة «هلا واي فاي» المجانية في 44 حديقة في الإمارة، بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، علما أن المشروع بدأ تنفيذه حالياً في 10 حدائق، وحتى نهاية العام 2024 ستتوافر خدمة الواي فاي في 44 حديقة في إمارة أبوظبي.

وتهدف الدائرة إلى إنشاء تغطية عامة واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، وستساهم في تحسين البنية التحتية الرقمية، وستتوافر الخدمة في 19 حديقة في أبوظبي، و11 حديقة في العين، و14 حديقة في الظفرة، إلى جانب توفيرها في الحدائق المتمثلة بشاطئ كورنيش أبوظبي وشاطئ البطين، وتتوافر الخدمة حالياً في 478 حافلة، منها 10 حافلات في مدينة الظفرة، و67 حافلة في مدينة العين، و459 حافلة في مدينة أبوظبي.

وحولت الدائرة 6 حدائق في إمارة أبوظبي لتكون حدائق ذكية من خلال توفير 600 مستشعر ذكي لكل موقع، وأنظمة حديثة تساهم في تعزيز جودة الحياة ومستوى المعيشة في الإمارة. وتعزز الحدائق الذكية معايير الاستدامة، من خلال اعتمادها على أنظمة الري الذكية التي تتيح تنظيم وتحكم دقيق في إمدادات المياه بناءً على احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة.

جمع البيانات

تتيح المستشعرات جمع البيانات بشكل مستمر ودقيق، مما يساعد في تحقيق توازن مثالي بين احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة وتحقيق التوفير في استخدام المياه والطاقة.

وتدعم الحدائق الذكية بشكل مباشر تعزيز جودة الحياة، وتهدف التجربة إلى تحسين تجربة ورضا زوار الحدائق، والحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.