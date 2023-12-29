حملة لتنظيف «سكيك» السمحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، حملة لتنظيف السكيك والأشجار العشوائية في مدينة السمحة، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وذلك حرصاً على ترسيخ البيئة الصحية المثالية، وحماية المظهر العام من كافة أنواع المشوهات، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف، وترسيخ الالتزام المجتمعي الذاتي بشأن رفع مستوى النظافة العامة في الأحياء السكنية.

واستمرت الحملة عشرة أيام متتالية، حيث تضمنت تنظيف السكيك والممرات في الأحياء السكنية في السمحة من المخلفات والنباتات العشوائية، كما عمل موظفو البلدية أثناء الحملة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والمظهر العام وبضرورة الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والسكيك، لتوفير بيئة صحية مثالية للجميع.

كما تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية لقاطني السمحة، ونشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية أفراد المجتمع بالحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة في الأحياء السكنية.